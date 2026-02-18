Le Final Eight di Coppa Italia di basket sono iniziate oggi a Torino, dove si svolgono per il quarto anno consecutivo alla Inalpi Arena. La manifestazione, che si conclude domenica con la finale, porta in città le squadre più forti del torneo e attirano molti tifosi. Gli incontri si svolgono nel pomeriggio e nelle serate, e i match più attesi coinvolgono le principali squadre del campionato. La copertura televisiva permette agli appassionati di seguire tutte le partite in diretta.

Torino, 18 febbraio 2026 – Messo in pausa il campionato, è tutto pronto per l’inizio delle Final Eight di Coppa Italia di basket, le quali si disputeranno da quest’oggi a domenica 22 febbraio – giornata della finale – e si giocheranno per la quarta edizione di fila alla Inalpi Arena di Torino. Si partirà alle ore 18 con l’inedita sfida tra la Germani Brescia e l’Apu Old Wild West Udine, al debutto assoluto nella competizione. I favori del pronostico pendono dalla parte dei biancoblù, che sono a lungo rimasti in testa al campionato prima di cedere la testa di serie numero uno alla Virtus e possono fare affidamento su un roster di assoluto valore che poggia sull’asse formato da Amedeo Della Valle, Jason Burnell e Miro Bilan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, al via le Final Eight di Coppa Italia: orari e dove vederle in tv

Dove vedere in tv la Coppa Italia 2026 di basket: orari dai quarti alla finale, programma, streamingLa Final Eight di Coppa Italia 2026 si svolge all’Inalpi Arena di Torino, dove si fermano il massimo campionato italiano e le coppe europee di basket.

