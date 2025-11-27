Europa League in TV le partite di Roma e Bologna oggi in TV | orari e dove vederle

Roma-Midtjylland alle 18:45 e Bologna-Saliburgo alle 21 sono le partite della 5ª giornata di Europa League. In Conference, sempre alle 21, c'è Fiorentina-AEK. Dove vedere tutte le gare in diretta tv, in chiaro e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Europa League, le probabili formazioni di Roma-Midtjylland #SkySport #UEL #Roma #SkyUEL Vai su X

Alcuni momenti dell'allenamento della Roma alla vigilia dell'Europa League - facebook.com Vai su Facebook

Europa League in TV, le partite di Roma e Bologna oggi in TV: orari e dove vederle - Saliburgo alle 21 sono le partite della 5ª giornata di Europa League. fanpage.it scrive

Europa League, le partite di Roma, Bologna e Fiorentina in TV: orari e dove vederle - In campo per l’Italia ci saranno Roma e Bologna mentre in Conference la Fiorentina. Si legge su fanpage.it

Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle - La Roma di Gasperini scenderà in campo alle 18:45 contro il Midtjylland, mentre il Bologna alle 21 affronterà il Salisburgo ... Scrive msn.com