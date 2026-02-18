Bando YouthBank 2026 | si cercano idee da realizzare

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha lanciato il Bando YouthBank 2026, perché vuole coinvolgere giovani sotto i 26 anni in progetti concreti. La chiamata si rivolge a chi ha idee innovative per migliorare il territorio, come iniziative sociali o culturali. Oggi a Palazzo Rota Pisaroni è stato presentato ufficialmente il bando, che offre finanziamenti e supporto pratico. I giovani interessati possono inviare le proprie proposte entro la scadenza prevista, puntando a realizzare azioni utili per la comunità locale.

I giovani dai 16 ai 25 anni possono già inviare le loro proposte compilando il form online. La Fondazione mette a disposizione 120mila euro per i progetti dei futuri Youthplanner Una chiamata alla progettazione per giovani under 26 del territorio. È il nuovo Bando Youthbank della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presentato oggi a Palazzo Rota Pisaroni. Un progetto partito come YouthBank Piacenza nel 2023, che nel 2024 si è ampliato, dando vita a YouthBank Piacenza città, Youthbank Piacenza Levante, Youthbank Piacenza Ponente e Youthbank Vigevano. Il Bando mette a disposizione 120mila euro - 30mila per ciascuna delle quattro Youthbank - e intende dare particolare attenzione alle idee progettuali dei giovani under 26 finalizzate a promuovere il benessere psicofisico, l'inclusione sociale e la prevenzione del disagio; incentivare la cittadinanza attiva, la sicurezza urbana e la tutela ambientale; sviluppare l'aggregazione, la cultura e la valorizzazione del territorio; sostenere l'orientamento, la formazione e l'educazione digitale.