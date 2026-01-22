Idee per realizzare davvero un piano casa di Meloni o di Milano

Recentemente si è parlato del coinvolgimento di Mario Abbadessa, ex country manager di Hines, nel piano casa del governo Meloni e di Milano. Questa notizia apre riflessioni su come le competenze di figure esperte possano influenzare le strategie di sviluppo residenziale. È importante analizzare le idee e le proposte concrete per realizzare un piano casa efficace, sostenibile e praticabile, evitando soluzioni estemporanee o poco realistiche.

Salvini il bocciato, dal Ponte alla Manovra. E lui si rifugia nei diversivi Salvini vuole un'accelerata sul Piano casa ma il dossier gli viene sfilato da Meloni. Rebus cabina di regia La notizia del coinvolgimento nel piano casa del governo Meloni dell’ex country manager del colosso americano Hines, Mario Abbadessa, è il segnale che Palazzo Chigi sta cercando una sponda con il mondo degli investitori privati per realizzare un progetto ambizioso: 100 mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni. E sebbene non sia un progetto specifico per Milano, la città potrebbe beneficiarne attraverso misure di incentivo all’edilizia e di mobilitazione di fondi considerando che anche il Comune sta sviluppando un piano locale per fare fronte all’emergenza abitativa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Idee per realizzare davvero un piano casa (di Meloni o di Milano) Leggi anche: Usa, incontro Trump-Mamdani alla Casa Bianca, tycoon incensa il sindaco di NY: “Lo aiuterò a realizzare i suoi sogni, abbiamo idee comuni” - VIDEO Leggi anche: Usa, incontro Trump-Mamdani alla Casa Bianca, tycoon incensa il sindaco di NY: “Lo aiuterò a realizzare i suoi sogni, abbiamo idee comuni” - VIDEO Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: 5 trucchi per staccare (davvero!) la spina nel weekend; È esistito davvero l'architetto del film Lo sconosciuto del Grande Arco?; Il fondatore di Pebble afferma che la sua nuova società non è una startup; 3 INVESTIMENTI da Fare nel 2026 (Che ti Frutteranno Tantissimo!). PROGETTAZIONE IN ITINERE...stagionale! Raccogliamo le nostre idee a tema INVERNO e CARNEVALE , che andremo nelle prossime settimane a progettare e realizzare insieme! #progettazioneinitinere #stagionale #inverno #carnevale #idee #p - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.