Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale L’accusa

Bandecchi sotto accusa: il sindaco di Terni rinviato a giudizio per evasione fiscale legata a Unicusano. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio a Roma con l’accusa di evasione fiscale per imposte non versate tra il 2018 e il 2022, per un ammontare complessivo di circa 20 milioni di euro. L’indagine, che coinvolge anche altri tre dirigenti dell’università telematica Unicusano, di cui Bandecchi era amministratore, è fissata per il processo il 4 giugno prossimo. La vicenda apre un fronte giudiziario e solleva interrogativi sulla gestione finanziaria delle università online.🔗 Leggi su Ameve.eu

