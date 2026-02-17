Bandecchi rinviato a giudizio l’accusa è evasione fiscale

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è stato rinviato a giudizio perché avrebbe evaso tasse per diverse centinaia di migliaia di euro, secondo quanto deciso dal gup di Roma.

Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi, attuale primo cittadino di Terni, con l'accusa di evasione fiscale. I magistrati gli contestano il mancato versamento di circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022, quale amministratore di fatto dell'università telematica Niccolò Cusano. Bandecchi, presente in aula e assistito dai legali Filippo Morlacchini e Ali Abukar, dovrà comparire il 4 giugno davanti al tribunale monocratico. A processo anche altri tre ex dirigenti della società. "Lo avevano previsto", è stato il commento di Bandecchi uscendo dall'aula del tribunale di piazzale Clodio a Roma.