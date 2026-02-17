Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale L’accusa | tasse non pagate per 20 milioni

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve comparire davanti al giudice di Roma perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro in tasse. La procura ha deciso di portarlo in tribunale dopo aver scoperto che non ha versato le imposte dovute negli ultimi anni. Il caso riguarda una serie di pagamenti mancati e verifica fiscale ancora in corso.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico. "Nessuna sorpresa, me lo aspettavo. Tutto scontato, tutto come previsto".