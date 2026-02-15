Bandecchi bis il giorno del giudizio | prima la maggioranza e poi le telefonate per la nuova giunta

Bandecchi prevede un “secondo giro” e parla di un vero e proprio “giorno del giudizio”: prima la riunione della maggioranza, poi le telefonate per formare la nuova giunta. La tensione in città cresce, mentre tra i politici si susseguono incontri e confronti serrati. La situazione si fa sempre più incerta, con il timore che nel pomeriggio si possa arrivare a decisioni decisive.

Domani, 16 febbraio, l'incontro con i consiglieri di maggioranza per condividere la scelta degli assessori. Le schede dei candidati e l'incognita: "Non so nemmeno se lunedì dopo le 18 a Terni ci sarà ancora un sindaco" "Non so nemmeno se lunedì dopo le 18 a Terni ci sarà ancora un sindaco". Un altro giorno "campale" per la città e per le sue istituzioni. Dopo la pausa di "San Valentino, la crisi politica iniziata con il ritiro delle deleghe di tutti gli assessori da parte del sindaco Stefano Bandecchi, si appresta a tornare di strettissima attualità. Il fine settimana del patrono ha visto infatti rincorrersi voci, anticipazioni, ricostruzioni: adesso è arrivato il momento di "concludere".