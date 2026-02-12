Aria di crisi al Comune di Terni il sindaco Stefano Bandecchi porta tutta la giunta in conclave

Questa mattina a Terni il sindaco Stefano Bandecchi ha convocato tutta la giunta in un incontro a porte chiuse. Alle 12:12, il consiglio comunale ha sospeso la seduta, lasciando spazio a una riunione che si svolge in modo riservato. La decisione ha alimentato voci di tensione tra i consiglieri e i cittadini che aspettano chiarimenti sulla situazione politica nel municipio.

Convocati gli assessori, riunione in corso nella sede della Provincia: l’ipotesi dell’azzeramento delle deleghe e il possibile rimpasto Ore dodici e dodici del dodici febbraio. Stop al question time in consiglio comunale e giunta in conclave. Il sindaco Stefano Bandecchi ha convocato l’esecutivo di Palazzo Spada per una riunione “urgente” che è attualmente in corso a Palazzo Bazzani, sede della Provincia. Tra le ipotesi che circolano in queste ore c’è anche quella che il sindaco sarebbe pronto ad azzerare le deleghe e quindi aprire un rimpasto di giunta, che in questi termini suona un po’ come una sostituzione completa.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il sindaco Stefano Bandecchi attacca la Ternana calcio, in primis il direttore responsabile dell'area tecnica Diego Foresti. "Parla del passato, ma c'era anche lui". - facebook.com facebook

"Se mi alzo in piedi non resta neanche un brandello". L'ultima uscita minatoria del sindaco di Terni Stefano Bandecchi durante un'assemblea nella sede della Regione Umbria. #Pietre @repubblica x.com