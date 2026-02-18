Bambino trapiantato c’è un nuovo cuore compatibile | oggi il responso degli esperti sull’operazione

Un bambino di due anni, ricoverato in Terapia intensiva all’Ospedale Monaldi da fine dicembre, ha ricevuto una chiamata importante: potrebbe arrivare un nuovo cuore compatibile. La notizia è arrivata ieri sera e rappresenta una speranza concreta dopo settimane di attesa. Gli esperti devono ancora confermare se l’organo sarà pronto per l’intervento.

La telefonata è arrivata nella serata di ieri: forse c’è un cuore per il bambino di due anni ricoverato in Terapia intensiva all’Ospedale Monaldi dal 23 dicembre, dopo aver ricevuto un organo rivelatosi danneggiato. La madre, Patrizia Mercolino, è stata chiamata d’urgenza in direzione sanitaria, dove le hanno comunicato la notizia che riaccende la speranza. Nelle prossime ore “verrà valutata la compatibilità con il gruppo sanguigno e la trapiantabilità”, spiega l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. Ogni decisione in merito all’assegnazione del cuore “sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti”, chiarisce l’ospedale che assicura che “l’attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

