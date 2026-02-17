Bambino trapiantato legale della famiglia | C’è un cuore compatibile a breve sapremo se va a Domenico

Il legale della famiglia di Domenico ha annunciato che è stato trovato un cuore compatibile, a causa di un nuovo possibile donatore. La notizia arriva mentre i medici dell’ospedale Monaldi di Napoli attendono i risultati degli esami, che potrebbero salvare il bambino di 8 anni. La famiglia spera in una soluzione rapida, mentre i medici preparano le procedure per il trapianto.

Potrebbe esserci un nuovo cuore compatibile per Domenico, il bambino ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto non riuscito. La madre del piccolo, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza dalla struttura sanitaria. “C’è un cuore. Sapremo alle 22.30 se verrà assegnato al piccolo Domenico, ci sono altri tre centri in attesa. Il cuore è compatibile, hanno già valutato. E’ ovvio che si deve procedere subito”, ha detto l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, al programma di Rete 4 ‘È sempre Cartabianca’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

