Bambino con il cuore bruciato la speranza della mamma Patrizia | Può ancora subire un trapianto domani un' altra riunione per valutare

La madre Patrizia vive giorno dopo giorno con la speranza che suo figlio possa ancora ricevere un trapianto La speranza di salvare il bambino con il cuore "bruciato" non si è ancora spenta. Ricoverato a Napoli, in coma farmacologico e collegato all’Ecmo, il piccolo di poco più di due anni res. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un bambino con il cuore danneggiato da un grave problema ha ricevuto una diagnosi negativa dal medico legale, che ha escluso la possibilità di un secondo trapianto.

Il legale della famiglia di un bambino di soli due anni afferma che il piccolo non può affrontare un nuovo trapianto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista. I medici: Condizioni gravi, ma stabili; Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo.

Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapiantoEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... ilfattoquotidiano.it

Bimbo con il cuore bruciato, i medici: Emorragia e infezione in corsoAllo stato attuale non si ravvisano indicazioni a procedere a un nuovo trapianto cardiaco. Lascia poche speranze la consulenza dei medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sul caso del bimbo di due ... tpi.it

La mamma del bambino a cui serve un nuovo #cuore ha detto di non aver ricevuto alcuna telefonata da rappresentanti delle istituzioni. Oggi i medici di #Napoli confermano l'ok a un nuovo #trapianto. x.com

ULTIM’ORA Il bambino con il cuore “bruciato” resta trapiantatile: “Rimane in lista” Arriva la valutazione dell’Heart Team dell’ospedale Monaldi - facebook.com facebook