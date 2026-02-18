«Un intervento bis sarebbe molto pericoloso. Ma se il cervello non è compromesso, allora tutto resta possibile». Tra i massimi esperti italiani di cardiochirurgia pediatrica, Carlo Pace Napoleone è uno dei nomi chiamati al Monaldi per il vertice che dovrà dire una parola definitiva sul destino del bambino dal cuore bruciato. Direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, centro di riferimento nazionale, è tra gli specialisti convocati per valutare se esista ancora una possibilità concreta di intervento per il piccolo di due anni e mezzo sostenuto dall’Ecmo da 56 giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cuore bruciato, l'avvocato: «Secondo il Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile ma al Monaldi si sono opposti»L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha stabilito che il bambino non può più ricevere un trapianto di cuore, una decisione presa dopo aver valutato le sue condizioni.

Trapianto col cuore bruciato: si indaga sui tempi dell’intervento al bimbo al Monaldi e sul box usato per trasporto organiLa Procura di Napoli sta esaminando i tempi dell’intervento al bambino al Monaldi e il tipo di scatola impiegata per trasportare il cuore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Un nuovo organo disponibile per il bambino col cuore bruciato: oggi le verifiche e la decisione sul secondo trapianto; Bambino col cuore bruciato a Napoli, l'errore del ghiaccio e il silenzio per quasi un mese: cosa sappiamo; La mamma del bambino con il cuore bruciato: Sta peggiorando ma continua a lottare perché è un piccolo guerriero. Ho ancora speranza.

Bambino col cuore bruciato, uno dei superesperti al Monaldi: «Intervento bis è rischioso. Ma il cervello non ha danni»«Un intervento bis sarebbe molto pericoloso. Ma se il cervello non è compromesso, allora tutto resta possibile». Tra i massimi esperti italiani di cardiochirurgia ... ilmessaggero.it

Bimbo col cuore bruciato, si valuta la compatibilità: chi è il donatore, la lista d'attesa e le incognitePrima di decidere se procedere con il trapianto al bimbo col cuore bruciato si devono esaminare diversi parametri, c'è il rischio di conflitto ... virgilio.it

Gli esperti devono decidere sul destino del bambino con cuore compromesso: arrivato un nuovo organo compatibile facebook

#Napoli , possibile nuovo cuore per il bambino trapiantato. Attesa valutazione del team di esperti x.com