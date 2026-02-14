Cuore bruciato l' avvocato | Secondo il Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile ma al Monaldi si sono opposti

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha stabilito che il bambino non può più ricevere un trapianto di cuore, una decisione presa dopo aver valutato le sue condizioni. La famiglia del piccolo, che ha richiesto un secondo intervento, aveva sperato in una possibilità di salvataggio, ma al Monaldi si sono opposti alla ripetizione dell’operazione. Il bambino, che ha subito un primo trapianto, si trova ora in una fase critica, con le speranze di recupero ridotte.

Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il "cuore bruciato". «Secondo l'ospedale Bambino Gesù il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli «non è più trapiantabile». Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Raitre. «Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza» al parere del Bambino Gesù sulla non trapiantabilità del cuore al bimbo di Napoli. «L'opposizione veniva dal medico che l'ha operato il quale sostiene che è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti.