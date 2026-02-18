Ballardini l’uomo dei subentri | Avellino gli affida la missione salvezza

Davide Ballardini riprende il timone dell’Avellino dopo che la società lo ha scelto per salvare la squadra dalla retrocessione. La decisione nasce dalla necessità di cambiare rotta dopo una serie di risultati negativi e di rinforzare il gruppo con un allenatore esperto nei momenti di crisi. Ballardini, noto per le sue capacità di gestire situazioni complicate, si prepara a dirigere gli allenamenti e a motivare i giocatori per il rush finale del campionato.

Tempo di lettura: 4 minuti Davide Ballardini torna in panchina e lo fa nel contesto che più di ogni altro ne ha costruito identità e carriera: quello del subentro. L' Avellino ha scelto il tecnico romagnolo per dare una scossa alla stagione, affidandogli una squadra chiamata a ritrovare equilibrio, punti e fiducia. Per l'allenatore si tratta del quattordicesimo ingresso in corsa della carriera, un dato che certifica una vera e propria specializzazione maturata negli anni tra missioni salvezza e rimonte complesse. Reduce da quasi due stagioni di inattività, Ballardini riparte dalla Serie B con un obiettivo chiaro: mantenere la categoria e consolidare il percorso del club.

L’Avellino affida la panchina a Davide Ballardini: svolta in panchina e nuovo progettoL’Avellino ha scelto Davide Ballardini come nuovo allenatore dopo aver esaminato diverse opzioni.

Sorpresa Avellino: salta Pagliuca, arriva BallardiniL'Avellino ha deciso di cambiare allenatore, licenziando Pagliuca e ingaggiando Ballardini, dopo aver valutato le ultime prestazioni della squadra.

