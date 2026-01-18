Volley serie A1 la Omag-Mt espugna il rettangolo di Cuneo e ora punta alla rimonta in chiave salvezza

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano conquista una vittoria importante in Serie A1 di volley, imponendosi per 3-0 sul campo di Cuneo. La squadra ha mostrato solidità e attenzione nei dettagli, puntando a migliorare la propria posizione in chiave salvezza. La prestazione rappresenta un passo positivo nel percorso di recupero in campionato, con l’obiettivo di consolidare il risultato nelle prossime gare.

La Omag-Mt San Giovanni in Marignano ottiene una vittoria significativa (3-0) sul campo di Cuneo, imponendosi con una prestazione solida e ben costruita. Le Zie riescono così a ripetere il successo della gara di andata, confermando i progressi mostrati nelle ultime uscite e rafforzando le proprie ambizioni nella corsa alla salvezza. La squadra guidata da coach Bellano ha affrontato l’incontro con il giusto approccio, dimostrando fin dai primi scambi ordine, attenzione e continuità di rendimento. La gestione dei momenti chiave del match risulta efficace, con le biancazzurre capaci di mantenere lucidità e compattezza anche nelle fasi più equilibrate della gara. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

