Wikipedro testimonial d’eccezione Il video per raccontare Bagno a Ripoli

Pietro Resta, conosciuto come Wikipedro, si mette in mostra con un video per raccontare Bagno a Ripoli. Il suo legame con il paese si fa sempre più stretto, e questa volta sceglie di raccontarlo attraverso le immagini e le parole. La gente del posto lo segue con interesse, incuriosita da questa iniziativa che mette in luce il loro territorio.

di Manuela Plastina È sempre più forte il legame tra Pietro Resta, alias Wikipedro, e Bagno a Ripoli. L’influencer fiorentino, diventato virale grazie ai suoi video in cui racconta curiosità prettamente toscane con ironia e uno spiccato accento locale, è stato chiamato dalla Pro Loco ripolese per lanciare il nuovo video contest che racconterà le bellezze di Bagno a Ripoli. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune, è ancora top secret: sarà presentato ufficialmente solo mercoledì prossimo, ma già il solo annuncio ha scatenato la curiosità ed è rimbalzato sulla piazza virtuale. Il legame, d’altra parte, tra Wikipedro e il territorio si è già creato proprio grazie alla sua attenzione nei confronti di alcune belle curiosità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

