Concerto natalizio dei bambini di quinta elementare dirottato dalla scuola a una piazza cittadina a seguito delle rimostranze di alcuni insegnanti. Secondo i docenti l'iniziativa, progetto scolastico promosso dall'insegnante di religione, non sarebbe stata inclusiva. Il concerto si è tenuto all'aperto, fuori dalla scuola L'articolo Bagno a Ripoli: concerto di Natale alle elementari mandato fuori dalla scuola. “Non inclusivo”. La denuncia di Matteo Zoppini (Fdi) proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bagno a Ripoli: concerto di Natale alle elementari mandato fuori dalla scuola. “Non inclusivo”. La denuncia di Matteo Zoppini (Fdi)

