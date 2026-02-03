Non siamo animali siamo umani e americani | chi è Bad Bunny il re della latin trap che ha trionfato ai Grammy Awards 2026 e criticato apertamente l’ICE

La notte dei Grammy Awards 2026 ha portato una grande vittoria per la musica latina. Bad Bunny, il cantante portoricano conosciuto anche come Benito Antonio Martínez Ocasio, ha portato a casa il premio più importante, quello di album dell’anno. È la prima volta in 68 edizioni che un artista latino conquista questo riconoscimento. Durante la serata, il cantante ha anche attirato l’attenzione per aver criticato apertamente l’ICE, l’ente americano per le immigrazioni.

La notte dei Grammy Awards 2026 ha segnato una svolta storica per la musica latina. Bad Bunny, vero nome Benito Antonio Martínez Ocasio, è diventato il primo artista latino a conquistare il premio di album dell’anno nei 68 anni di storia della prestigiosa cerimonia. Il riconoscimento è andato al suo sesto disco Debí Tirar Más Fotos, un’esplorazione personale e potente della storia musicale di Porto Rico che ha battuto colossi come Lady Gaga e Kendrick Lamar. Il trentunenne artista portoricano, che si esibirà come headliner nel prossimo Super Bowl, è apparso visibilmente emozionato quando Harry Styles ha letto il suo nome per il premio principale della serata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l’ICE.

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha fatto il suo discorso più politico.

