Grammy 2026 | Bad Bunny primo artista latino a vincere Album dell’Anno

Il cantante portoricano Bad Bunny ha fatto la storia ai Grammy 2026. È il primo artista latino a vincere l’ambito premio come Album dell’Anno, grazie a “Debí Tirar Más Fotos”. L’album, quasi tutto in spagnolo, ha conquistato la giuria non solo con la musica, ma anche con i messaggi politici contro le politiche anti-immigrati. Un risultato che segna un passo importante per la musica latina e per il riconoscimento internazionale di Bad Bunny.

Bad Bunny trionfa con Debí Tirar Más Fotos, primo album quasi interamente in spagnolo a vincere Album dell’Anno, tra musica e messaggi politici contro le politiche anti-immigrati.. Los Angeles – La 68ª edizione dei Grammy Awards ha visto il rapper portoricano Bad Bunny conquistare il premio più prestigioso della serata, Album dell’Anno, per il suo disco Debí Tirar Más Fotos. Si tratta del primo album quasi interamente in spagnolo a trionfare in questa categoria. Sopraffatto dall’emozione, Benito Antonio Martínez Ocasio – vero nome di Bad Bunny – è rimasto seduto per dieci secondi con la testa tra le mani prima di dedicare il riconoscimento a “ tutte le persone che hanno dovuto lasciare la loro patria per inseguire i propri sogni”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

