Non è gioco se è d’azzardo una serata di sensibilizzazione a Pontenure

Ilpiacenza.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Nel 2023, nella provincia di Piacenza, sono stati puntati sul gioco d’azzardo circa 630 milioni di euro, con una perdita di 110 milioni. Il disturbo da gioco d’azzardo è una dipendenza in crescita e in evoluzione, una patologia sempre più diffusa che colpisce non solo la persona, ma l’intero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

