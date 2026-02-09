Festa del maiale a Montagnana

La Festa del maiale torna a Montagnana con la sua XVII edizione. Domenica 15 febbraio, le strade del paese si riempiranno di musica, sapori e tradizioni. La giornata sarà dedicata alla lavorazione del maiale, un appuntamento fisso per la comunità e per chi vuole scoprire le radici di questa cultura popolare. Gli organizzatori promettono un programma ricco di eventi e stand gastronomici per tutta la famiglia.

Sarà presente lo stand gastronomico.

