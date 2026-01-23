Festa del Cardo Gobbo Giornata del Maiale e Giorgio Canali un weekend di musica e gusto

Questo fine settimana offre un itinerario tra tradizioni e musica, con eventi come la Festa del Cardo Gobbo, la Giornata del Maiale e il concerto di Giorgio Canali. Da venerdì a domenica, la città e la provincia si animano con feste enogastronomiche, rituali antichi e momenti di convivialità dedicati a tutte le età, creando un’occasione di incontro e scoperta del patrimonio locale.

Un fine settimana in cui gli eventi non perdono occasione di far riunire amici, amanti, famiglie e bambini: da venerdì a domenica, la città e la sua provincia apre le porte a feste enogastronomiche, prodotti tipici, rituali antichi e un omaggio a chi non c'è più. Perché una grande mangiata non è.

