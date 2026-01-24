Recenti notizie indicano che Khamenei è stato trasferito in un rifugio sotterraneo a Teheran, mentre gli Stati Uniti valutano possibili azioni militari. Le proteste in Iran, definite dai pasdaran come una “sedizione fallita degli Stati Uniti”, continuano a causare vittime tra i manifestanti. In questo contesto, le dinamiche di potere e le tensioni internazionali si intensificano, evidenziando la complessità della situazione politica nel paese.

Per i pasdaran – che hanno avuto un ruolo chiave nella repressione dei manifestanti – le ultime proteste in Iran sono una “sedizione fallita degli Stati Uniti “, che hanno provocato migliaia di vittime. Ufficialmente, ha scritto il ministro degli esteri di Teheran Abbas Araghchi, “3.117 morti, inclusi 2.427 civili e forze di sicurezza e 690 terroristi”. Numeri completamenti diversi rispetto a quelli pubblicati da Iran International, legato al movimento monarchico, basato a Londra e finanziato dall’Arabia Saudita, che ha stimato 12mila uccisi, citando fonti interne e bollettini medici. Quel che è inconfutabile, è che la tensione rimane alta tra l’Iran e gli Stati Uniti sulla scia della sanguinosa repressione delle proteste iniziate il 28 dicembre, innescate dal crollo della valuta iraniana, il rial, e che hanno sconvolto il Paese per circa due settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Khamenei portato in un rifugio sotterraneo a Teheran”. Le manovre Usa per un potenziale attacco

Leggi anche: Teheran: ‘Usa e Israele hanno tentato di uccidere Khamenei’

Leggi anche: Iran: Teheran, 'Usa e Israele hanno tentato di uccidere Khamenei'

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Khamenei ammette il massacro. Trump: Serve un nuovo leader a Teheran; Iran, Khamenei attacca Trump: 'Colpevole per i morti; Procuratore Iran: Nessuno stop alle esecuzioni, da Trump sciocchezze; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta.

Khamenei portato in un rifugio sotterraneo a Teheran. Le manovre Usa per un potenziale attaccoLa Guida Suprema iraniana si trasferisce in un rifugio sotterraneo mentre navi USA si dirigono verso il Medio Oriente ... ilfattoquotidiano.it

Iran, Khamenei: Usa colpevole per morti. Trump risponde: Serve nuova leadershipAli Khamenei attacca Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste. Il tycoon avrebbe rinunciato al raid complice la mancanza di asset militari adeguati nell ... tg24.sky.it

Riflettevo su un fatto: Ali Khamenei ha 86 anni. Donald Trump ha 79 anni. Benjamin Netanyahu ha 76 anni. La filosofia politica di John Rawls e l’etica della responsabilità di Hans Jonas ci insegnano che il tempo è una dimensione della giustizia. Governare n - facebook.com facebook