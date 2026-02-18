Avs ha deciso di puntare tutto sulla vicenda Epstein per attaccare il Carroccio. La strategia nasce dalla volontà di screditare Salvini, a partire da alcune email di Bannon pubblicate recentemente. Fratoianni e Bonelli chiedono una commissione d’inchiesta per verificare possibili manipolazioni della democrazia, sostenendo che ci siano rischi nascosti dietro queste rivelazioni. La polemica si intensifica in Parlamento, mentre molti osservatori chiedono chiarezza sui legami tra i protagonisti coinvolti. La vicenda continua a dividere le forze politiche.

Per costruire una grande menzogna, ci vogliono tante piccole verità. Altrimenti nessuno ci crederebbe fin dal principio. Il concetto, attribuito al filosofo tedesco Ernst Bloch, descrive bene la maldestra conferenza stampa con cui i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno cercato ieri di utilizzare lo scandalo degli Epstein files come clava contro la Lega e la maggioranza. Proprio mentre emergono legami tra il loro partito e i responsabili dell’uccisione di Quentin Deranque, il ventitreenne francese ammazzato a Lione da frange dell’estrema sinistra transalpina legata a Jean-Luc Mélenchon. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Avs si attacca addirittura a Epstein pur di andare contro il Carroccio

