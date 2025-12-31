Il legale di Signorini contro Medugno | Dimostreremo che è abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in Tv
L’avvocato di Alfonso Signorini commenta l’iscrizione nel registro degli indagati di Medugno, affermando che si tratterebbe di un tentativo di ottenere visibilità a ogni costo. La replica si inserisce nel contesto di una vicenda giudiziaria che coinvolge anche il conduttore, con l’obiettivo di chiarire le rispettive posizioni e di dimostrare la correttezza delle accuse.
L'avvocato di Alfonso Signorini interviene dopo l'iscrizione del conduttore nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione ai danni di Antonio Medugno. La difesa: "Si proponeva in ogni forma pur di ottenere il successo, l'ha fatto in passato anche fuori dai contesti Mediaset". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Corona-Signorini, l'avvocato del conduttore: È dispiaciuto per la montagna di fango, ma ristabilirà la verità dei fatti. Emergeranno elementi nuovi e sorprendenti»; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione; Caso Signorini: Vorrei parlare oggi e non finire più. Il padre di Antonio Medugno rompe il silenzio; Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia dell'ex gieffino Medugno. I legali: «Atto dovuto».
