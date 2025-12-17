Bersani si attacca alla verza e al radicchio pur di criticare Meloni e la cucina italiana video

L'articolo approfondisce le recenti dichiarazioni di Bersani, che ha sollevato polemiche criticando la cucina italiana, facendo riferimento a verza e radicchio. La discussione si concentra sulla rilevanza e il tono delle sue affermazioni, in un contesto di confronto sul patrimonio culinario riconosciuto dall'UNESCO e sulle dinamiche politiche attorno a questo tema.

© Secoloditalia.it - Bersani si attacca alla verza e al radicchio pur di criticare Meloni e la cucina italiana (video) Possibile che Bersani non sappia rispondere nel merito di una domandina facile facile e – se non gioire – almeno sottolineare positivamente il fatto che la cucina italiana sia patrimonio Unesco? Non è un argomento particolarmente divisivo, eppure lui è stato capace di fare una polemica banale e senza senso sulla verza e sul radicchio. Possibile? E' possibile nello studio di Floris a "Dimartedì" dove il conduttore se la ride anche il pubblico applaude per una corbelleria che nell'economia del discorso sulla cucina italiana c'entrava – per restare in gergo- come i cavoli a merenda. Bersani al grottesco. ORTOLANI DI CA'LINO IN GINOCCHIO DISTRUTTO IL 100 PER CENTO DEL RACCOLTO Meloni, chiudendo la festa del suo partito, ha arringato la folla: "sono di sinistra quelli che giustificano l'assalto ai giornalisti, sono di sinistra quelli che minacciano gli avversari, sono di sinistra quelli che bruciano i fantocci in piazza!". Risponde Bersani: è come

