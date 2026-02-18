avs e il pm picardi per votare no al referendum

Avs e il pm Picardi si schierano contro il referendum, accusando la riforma di indebolire i diritti dei cittadini. La campagna di mobilitazione, sostenuta da Alleanza Verdi Sinistra, ha coinvolto numerosi attivisti e cittadini, che si sono riuniti in piazza per discutere le conseguenze della proposta del governo Meloni. Durante gli incontri pubblici, sono stati condivisi numerosi esempi pratici di come la riforma possa influenzare la vita quotidiana.

Alleanza Verdi Sinistra e il No al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. L’appuntamento, dedicato ai temi della riforma proposta dal governo Meloni, ha visto – come riferito dagli organizzatori – una "partecipazione straordinaria dei cittadini" e un confronto definito "di grande livello". Al dibattito sono intervenuti Andrea Nobili, consigliere regionale Avs, Ettore Picardi, procuratore della Repubblica di Teramo, e il senatore Peppe De Cristofaro, capogruppo Avs al Senato. Nel corso degli interventi è stata espressa una posizione netta contro la riforma costituzionale. Secondo quanto sostenuto dai relatori, il progetto rappresenterebbe "un vero e proprio attacco all’indipendenza e all’autonomia della magistratura", con "il chiaro intento finale di assoggettarla, alterando l’equilibrio tra i poteri dello Stato, al potere esecutivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

