Carta docente perché dopo i ricorsi vinti dai precari il bonus è ancora bloccato | cosa sta succedendo

Rallentamenti nell'esecuzione delle sentenze vinte dai docenti precari, che avrebbero ora diritto ai risarcimenti per la mancata erogazione della Carta docente: ecco cosa sta succedendo al ministero dell'Istruzione e quando arriveranno i soldi del bonus agli insegnanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per i docenti interessati ad acquistare strumenti e attrezzature musicali, la buona notizia è che MusicalStore2005 continua ad accettare i buoni Carta del Docente generati sulla piattaforma, anche dopo la riapertura del 19 novembre 2025. La procedura è già c - facebook.com Vai su Facebook

Carta del docente, gli Uffici Scolastici lavorano solo sulle sentenze. Non possono attivare il bonus su richiesta. Precisazioni USR Lombardia Vai su X

Carta docente, perché dopo i ricorsi vinti dai precari il bonus è ancora bloccato: cosa sta succedendo - Rallentamenti nell'esecuzione delle sentenze vinte dai docenti precari, che avrebbero ora diritto ai risarcimenti per la mancata erogazione della Carta ... Da fanpage.it

Carta Docente: supplenti al 30 giugno attesa a gennaio. Anief: possibile ricorrere per il pregresso - "Dalla scorsa settimana è nuovamente possibile accedere al portale della Carta del Docente per quanti avessero dei residui relativi alla spesa dello scorso anno. Riporta finanza.repubblica.it

Carta Docente, per le somme dell’anno in corso si sbloccherà non prima di gennaio: serve un decreto. Anief: sempre possibile recuperare i soldi degli anni passati, va avanti ... - Sulla Carta del Docente, utile all’aggiornamento professionale, negli ultimi giorni vi sono state alcune novità. Lo riporta orizzontescuola.it