Avellino Cultura in Città rush finale | ecco il calendario

Avellino Cultura in Città, la rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini, si avvicina alla fase finale a causa della crescente partecipazione del pubblico. Il Comune di Avellino, con la collaborazione di Everlive Italia Srl, ha annunciato le ultime date degli eventi, che si svolgeranno da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026. Tra gli spettacoli più attesi ci sono rappresentazioni teatrali e concerti pensati per coinvolgere tutta la famiglia.

In occasione degli ultimi appuntamenti della rassegna " Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini ", organizzata dal Comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia Srl, si forniscono indicazioni aggiornate relative agli eventi in programma da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026. Si comunica in particolare un cambio di location per lo spettacolo "Lumière & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela", in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21:00. Vista la straordinaria richiesta di partecipazione e l'esaurimento delle prenotazioni in pochi minuti, l'evento — inizialmente previsto presso la Cripta del Duomo — si terrà presso il Duomo di Avellino, location che consentirà di ampliare significativamente la capienza e permettere la partecipazione di un pubblico più ampio.