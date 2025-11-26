Detenuto si impicca nel carcere di Brindisi | Sovraffollamento del 195 percento
BRINDISI - “Un detenuto di origini lucane si è tolto la vita impiccandosi stamani presso la Casa Circondariale di Brindisi”. Lo si apprende da una nota a firma del segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. Il sindacalista rimarca che “dall’inizio dell’anno sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
