Detenuto si impicca nel carcere di Brindisi | Sovraffollamento del 195 percento

Brindisireport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - “Un detenuto di origini lucane si è tolto la vita impiccandosi stamani presso la Casa Circondariale di Brindisi”. Lo si apprende da una nota a firma del segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. Il sindacalista rimarca che “dall’inizio dell’anno sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

detenuto si impicca nel carcere di brindisi sovraffollamento del 195 percento

© Brindisireport.it - Detenuto si impicca nel carcere di Brindisi: "Sovraffollamento del 195 percento"

