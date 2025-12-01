Meteo Liguria piogge in arrivo e temperature in lieve calo | Le previsioni

Infiltrazioni umide raggiungeranno la Regione determinando nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi con rovesci sparsi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Meteo Liguria, piogge in arrivo e temperature in lieve calo | Le previsioni

