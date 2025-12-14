Meteo in arrivo piogge e calo delle temperature su Monza e Brianza

La settimana dal 15 al 21 dicembre sarà caratterizzata da un cambiamento nel clima a Monza e Brianza, con l'arrivo di piogge e un abbassamento delle temperature dopo un weekend di tempo stabile e soleggiato. Previsioni meteorologiche indicano un deciso mutamento delle condizioni atmosferiche nella regione.

Dopo il weekend di sole, la settimana dal 15 al 21 dicembre porterà con sé decisi cambiamenti meteorologici su Monza e Brianza. Il cambiamento inizierà già dalla giornata di domani, 15 dicembre, quando le temperature oscilleranno tra 1 e 7 gradi e i cieli passeranno dal poco nuvoloso del mattino.

