Ascoli occasione troppo ghiotta Contro il Forlì non puoi sbagliare

L’Ascoli deve voltare pagina in fretta e per farlo non potrà più rinviare l’appuntamento con i tre punti. A maggior ragione dopo la sconfitta dell’Arezzo a Livorno (e nonostante l’incredibile vittoria di ieri del Ravenna con gol al 94’ e al 103’). L’occasione ideale è quella che oggi al Del Duca (ore 14,30) metterà il Forlì di fronte ai bianconeri. Una chance imperdibile dopo la stanchezza e le difficoltà mostrate di recente in zona gol dal reparto offensivo di Tomei. Un dato significativo: l’ultima rete siglata da un attaccante risale all’1-1 a Carpi (il pari fu trovato da Rizzo Pinna). E parliamo del 20 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

