carabinieri umiliati e minacciati da un colono armato in cisgiordania

In un episodio in Cisgiordania, due carabinieri sono stati umiliati e minacciati da un colono armato, costretti a inginocchiarsi con un mitra puntato. L’episodio ha suscitato forte reazione a Roma, che ha convocato l’ambasciatore israeliano per chiarimenti. È importante conoscere i dettagli di quanto accaduto e le conseguenze diplomatiche di questo evento.

I due militari sono stati fatti inginocchiare con un mitra puntato addosso. Ira di Roma: convocato l’ambasciatore israeliano. Due carabinieri in servizio all’ambasciata presso il consolato generale d’Italia a Gerusalemme sono stati fermati illegalmente domenica da un colono israeliano in Cisgiordania, che li ha fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e «interrogati», ovviamente senza averne alcun titolo. La vicenda, resa nota ieri pomeriggio da fonti di governo, ha scatenato una tempesta diplomatica tra Italia e Israele, dagli esiti ancora incerti. Con una nota la Farnesina ha fatto sapere che «il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di convocare l’ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull’episodio che ha visto coinvolti ieri (domenica, ndr) due carabinieri in servizio presso il consolato generale d’Italia a Gerusalemme». 🔗 Leggi su Laverita.info

In Cisgiordania, due carabinieri italiani sono stati minacciati da un colono armato, provocando una crescente tensione nella regione.

Un episodio di tensione in Cisgiordania ha visto un carabiniere minacciato da un colono armato, provocando una crisi diplomatica tra Italia e Israele.

Una scena infame, indegna, criminale. Due carabinieri italiani messi in ginocchio sotto la minaccia delle armi da un colono israeliano. Umiliati. Sottomessi. Trattati come prigionieri. Questa è un’aggressione allo Stato italiano. Un atto che in qualsiasi Paese ser - facebook.com facebook

Con i sovranisti al governo italiano, che si auto definiscono patrioti, i nostri militari sono umiliati dagli amici della #Meloni: prima lo ha fatto Trump con i nostri caduti in Afghanistan, oggi lo fa Netanyahu con i nostri carabinieri. Che vergogna x.com