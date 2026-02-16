Autonomia del Veneto Stefani | Mercoledì l' intesa in Consiglio dei Ministri

Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, ha annunciato su Facebook che il Consiglio dei Ministri ha raggiunto il primo accordo sull’autonomia del Veneto, causando entusiasmo tra i sostenitori della maggiore autonomia regionale. La decisione, presa mercoledì, segna un passo importante nel percorso di autonomia iniziato da tempo, con specifici dettagli sul trasferimento di competenze che saranno discussi nelle prossime fasi.

Il Veneto vince: Alberto Stefani, presidente della Regione, ha annunciato con queste parole via social la prima intesa sull'autonomia differenziata da parte del Consiglio dei Ministri. «Ho appena ricevuto la conferma dal Ministro Calderoli - spiega il presidente Stefani -: dopodomani, mercoledì 18 febbraio, dopo intense giornate di colloqui ed esami tecnici che ho voluto seguire personalmente, rappresenterò il Veneto in Consiglio dei Ministri, per l'approvazione della prima intesa sull'Autonomia. Un passaggio storico che ci permetterà di ottenere competenze su: Protezione civile, Professioni, Previdenza complementare e integrativa e soprattutto Tutela della salute.