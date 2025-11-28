Baronissi rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025 2028 tra le Direzioni Didattiche – Autonomia 81 e Autonomia 82 – e la Protezione Civile

Il Comune di Baronissi rinnova il Protocollo d’Intesa 20252028 tra la Direzione Didattica Statale – Autonomia 81 e la Direzione Didattica Statale – Autonomia 82, guidata dalla Dirigente Scolastica Nunzia Moschella, e il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (NCVPC). “Si conferma così. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Protezione civile e istituti scolastici, rinnovato il protocollo d'intesa #Baronissi - facebook.com Vai su Facebook

Comune di Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche - Vai su X

Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche – Autonomia 81 e Autonomia 82 – e la Protezione Civile - La sindaca Anna Petta: “Un investimento strutturale sulla formazione dei nostri ragazzi e sul loro senso civico” ... Da salernotoday.it

Protocollo d’Intesa Baronissi: rinnovata la collaborazione tra scuole e Protezione Civile - Il Protocollo d’Intesa Baronissi per il triennio 2025/2028 è stato ufficialmente rinnovato tra il Comune, le Direzioni Didattiche Statali Autonomia 81 e ... Si legge su zon.it

Comune di Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche - Il Comune di Baronissi rinnova il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra la Direzione Didattica Statale – Autonomia 81 e la Direzione Didattica Statale – Autonomia ... Da msn.com