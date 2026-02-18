Autonomia | Sarracino ' da Cdm schiaffo a unità Paese'

Il Consiglio dei ministri, tenutosi a Palazzo Chigi, ha suscitato forti polemiche perché alcuni ministri hanno discusso di autonomia senza coinvolgere le regioni interessate. Sarracino ha commentato che questa decisione rappresenta uno schiaffo all’unità del Paese, sottolineando come la scelta sia stata presa in modo unilaterale. La riunione si è conclusa con un accordo rapido, senza confronti approfonditi con le parti coinvolte. La questione dell’autonomia continua a dividere le forze politiche italiane.

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri della secessione si è appena tenuto a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha scelto di andare avanti sull'autonomia differenziata, approvando le preintese con le regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia: uno schiaffo alla coesione nazionale, un colpo all'unita' del Paese. A destra si autoproclamano patrioti ma in realtà spaccano l'Italia". Così in una nota Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Autonomia: Sarracino, 'da Cdm schiaffo a unità Paese' Leggi anche: Autonomia: Calderoli, 'intesa preliminare in Cdm e poi in aula' Autonomia: informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni NordIl ministro Roberto Calderoli ha spiegato al Consiglio dei ministri le intese che il Governo sta stringendo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Niscemi, Autonomia e dl Energia. Cosa c'è nel Cdm di oggiFondi fino a un miliardo di euro per il Mezzogiorno colpito dal ciclone Harry, le pre-intese firmate dalle regioni del nord sulle materie non Lep e la quadra (ancora da trovare) sulle bollette. Ecco l ... ilfoglio.it Il governo accelera sull’Autonomia: sì a quattro intese con le regioni del NordDomani in cdm gli atti per cedere le materie non Lep: presenti i presidenti di Veneto, Lombardia Piemonte e Liguria ... repubblica.it Piccola riflessione Qualche anno fa le pubblicità delle auto termiche o ibride molte volte mettevano in evidenza il basso consumo . Oggi vedo pubblicità di termiche che evidenziano autonomia! Non capisco il senso , pochi min fai il pieno, capienza serbatoio facebook