Autonomia | Calderoli ' intesa preliminare in Cdm e poi in aula'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "I prossimi passi" sull'autonomia differenziata "sono quelli di portare in consiglio dei ministri gli schemi di intesa preliminare, poi ci saranno i passaggi in Parlamento, i cui tempi non dipendono da me. Il Parlamento alla fine dovrà decidere questa cosa". Lo dice il ministro Roberto Calderoli a 10 minuti au Rete4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

