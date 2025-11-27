Incendio nella notte a Montesilvano auto distrutta dalle fiamme | indagini in corso

Un'automobile distrutta da un incendio a Montesilvano. L'episodio è avvenuto in corso Strasburgo nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre. Il veicolo, un Land Rover, sarebbe di proprietà di un uomo che abita in zona. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Incendio nella notte a Montesilvano, auto distrutta dalle fiamme: indagini in corso

