Incendio nella notte a Montesilvano auto distrutta dalle fiamme | indagini in corso

Ilpescara.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'automobile distrutta da un incendio a Montesilvano. L'episodio è avvenuto in corso Strasburgo nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre. Il veicolo, un Land Rover, sarebbe di proprietà di un uomo che abita in zona. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

