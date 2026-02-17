UE studia incentivi auto elettriche | produzione locale prioritaria per contrastare la concorrenza cinese

La Commissione Europea ha deciso di puntare sugli incentivi per le auto elettriche, dopo aver osservato la crescente presenza di veicoli cinesi sul mercato. Bruxelles vuole favorire la produzione locale, chiedendo che le auto siano realizzate in Europa e utilizzino componenti europei. La proposta prevede di legare gli incentivi all’origine delle parti e alla fabbricazione, con l’obiettivo di sostenere le aziende europee e ridurre la dipendenza dall’estero. La misura potrebbe influenzare le scelte di acquisto di molti consumatori e di concessionari.

Auto Elettriche, la Commissione Europea studia incentivi "Made in Europe". Bruxelles valuta nuove regole per gli incentivi all'acquisto di auto elettriche, legandoli alla produzione e ai componenti europei. L'iniziativa, sollecitata da Volkswagen e Stellantis, mira a sostenere l'industria automobilistica del Vecchio Continente in un mercato sempre più competitivo, soprattutto con l'avanzata dei produttori cinesi. La decisione, resa nota il 17 febbraio 2026, potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore. La Pressione dei Costruttori e la Nuova Direttiva. La spinta a questa revisione delle politiche sugli incentivi è arrivata dai due colossi europei dell'automotive, Volkswagen e Stellantis.