nuovi incentivi in germania per acquistare auto elettriche e ibride

Il governo tedesco ha annunciato nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride, validi per veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2026. Le agevolazioni, differenziate in base a reddito, composizione familiare e modello scelto, mirano a promuovere la mobilità sostenibile sfruttando l’ampia gamma di veicoli prodotti dall’industria automobilistica tedesca.

Il governo tedesco reintroduce gli incentivi statali per l'acquisto e il leasing di auto elettriche o ibride, con contributi compresi tra 1.500 e 6mila euro: l'ammontare del sussidio varia in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. La base di partenza per le auto completamente elettriche è pari a 3mila euro fino a raggiungere un massimo di 6mila euro, mentre per i modelli ibridi è previsto un incentivo che parte da 1.500 euro per arrivare a 4.500 euro. I nuclei con reddito fino a 60mila euro potranno ricevere 4mila euro, mentre per quelli con un reddito massimo di 45mila euro, il contributo sale a 5mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

