Tragedia sfiorata a Viareggio | auto si ribalta in un fosso illese le 4 persone a bordo
Viareggio (Lucca), 2 dicembre 2025 – Disavventura a lieto fine per le quattro persone a bordo di un’ auto che si è ribaltata finendo in un fosso, in via Fosso Guidario. Tutti gli occupanti, fortunatamente illesi, sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto i vigili del fuoco: una squadra del distaccamento di Viareggio e una squadra proveniente da Lucca con supporto di autogrù. Ancora da accertare, da parte della Polizia municipale le cause dell’incidente e perché il conducente abbia perso il controllo dell’auto. L’autovettura è stata recuperata con l’ausilio dell’autogrù e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
