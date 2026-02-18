Auto a gpl inghiottita dalle fiamme

Un’auto a GPL è stata avvolta dalle fiamme nel pomeriggio di oggi a Monte San Savino, causando paura tra i passanti. La causa sembra essere un problema tecnico al motore durante la guida, che ha fatto scattare l’incendio. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti tempestivamente, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni hanno causato disagi al traffico. La vettura è stata completamente danneggiata dalle fiamme.

Sono stati i vigili del fuoco di Arezzo a sedare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Attimi di concitazione questo pomeriggio in viale Diaz a Monte San Savino dove, alle 16.54 di oggi 18 febbraio, i pompieri aretini sono intervenuti per un'autovettura alimentata a gpl andata a fuoco. All'arrivo sul posto l'auto era completamente avvolta dalle fiamme con perdita dalla bombola. La squadra ha spento il rogo, raffreddato e messo in sicurezza la bombola di gpl per poi affidare la carcassa della vettura al soccorso meccanico. Incolume l'autista del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale e i carabinieri di Monte San Savino.