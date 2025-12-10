Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi lei muore assiderata | il compagno è accusato di omicidio colposo

Un tragico episodio si è verificato lo scorso gennaio sul Grossglockner, in Austria, dove Kerstin Gurtner è morta assiderata dopo essere stata abbandonata dal suo compagno a -20°C. Thomas Plamberger è ora accusato di omicidio colposo, in relazione alla sua decisione di lasciare la fidanzata a pochi metri dalla vetta.

Thomas Plamberger è accusato di omicidio colposo: ha lasciato la compagna Kerstin Gurtner, 33 anni, lo scorso gennaio a soli 46 metri sotto la vetta del Grossglockner, in Austria. La donna poco dopo è morta assiderata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Picchia la compagna e l’abbandona in strada, poi causa un incidente e fugge: denunciato 50enne di Finale Emilia E' accaduto nei giorni scorsi a Livorno... - facebook.com Vai su Facebook

Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi, lei muore assiderata: il compagno è accusato di omicidio colposo - Thomas Plamberger è accusato di omicidio colposo: ha lasciato la compagna Kerstin Gurtner, 33 anni, lo scorso gennaio a soli 46 metri sotto la vetta del ... fanpage.it scrive