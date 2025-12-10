Morta assiderata a pochi metri dalla vetta il compagno accusato di omicidio colposo | la partenza in ritardo i vestiti inadeguati e lei lasciata sola

Un ragazzo di 36 anni, Thomas Plamberger, è ora sotto accusa per omicidio colposo a causa della morte della sua fidanzata, la 33enne Kerstin Gurtner, avvenuta quasi un anno fa sulla vetta del Großglockner, la montagna più alta d’Austria, ovvero 3.798 metri di livello. Secondo la procura di Innsbruck, Plamberger si sarebbe comportato con « grave negligenza », lasciando la compagna in balia di condizioni meteorologiche estreme che, alla fine, non le hanno lasciato scampo. La tragedia è accaduto il 18 gennaio dello scorso anno, quando i due alpinisti hanno raggiunto la zona a circa 50 metri dalla cima, esausti e disorientati. 🔗 Leggi su Open.online

