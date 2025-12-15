Giornata nazionale contro la violenza a scuola Frassinetti | Il rispetto per gli insegnanti deve essere trasmesso dentro e fuori le aule attraverso l’alleanza tra scuola e famiglia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l'importanza di promuovere il rispetto per gli insegnanti, rafforzando l’alleanza tra scuola e famiglia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel contesto scolastico.

Immagine generica

Il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito Paola Frassinetti è intervenuta oggi in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. L'articolo . Orizzontescuola.it

Giornata mondiale della violenza contro i bambini PARODIA

Video Giornata mondiale della violenza contro i bambini PARODIA

giornata nazionale contro violenzaGiornata contro la violenza sul personale scolastico 15 dicembre, Valditara: “Restituire autorevolezza ai docenti” - Oggi, 15 dicembre, ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, come è stato istituito da marzo 2024. tecnicadellascuola.it

Violenza verso i docenti, la legge produce la prima sentenza: un anno e otto mesi a un genitore. Sasso: “Il docente rappresenta lo Stato, chi lo aggredisce offende tutti noi” - Il sistema scolastico dispone da oggi di una ricorrenza istituzionale per contrastare le aggressioni al personale scolastico. orizzontescuola.it