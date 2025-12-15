Giornata nazionale contro la violenza a scuola Frassinetti | Il rispetto per gli insegnanti deve essere trasmesso dentro e fuori le aule attraverso l’alleanza tra scuola e famiglia

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l'importanza di promuovere il rispetto per gli insegnanti, rafforzando l’alleanza tra scuola e famiglia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel contesto scolastico.

Il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito Paola Frassinetti è intervenuta oggi in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. L'articolo . Orizzontescuola.it Giornata mondiale della violenza contro i bambini PARODIA Giornata contro la violenza sul personale scolastico 15 dicembre, Valditara: “Restituire autorevolezza ai docenti” - Oggi, 15 dicembre, ricorre la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, come è stato istituito da marzo 2024. tecnicadellascuola.it

Violenza verso i docenti, la legge produce la prima sentenza: un anno e otto mesi a un genitore. Sasso: “Il docente rappresenta lo Stato, chi lo aggredisce offende tutti noi” - Il sistema scolastico dispone da oggi di una ricorrenza istituzionale per contrastare le aggressioni al personale scolastico. orizzontescuola.it

Il 15 dicembre si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale. Nella stessa data del 1972, esattamente 53 anni fa, fu promulgata la prima legge italiana sull'obiezione di coscienza che segnò la nascita del Servizio Civile come alternativa a - facebook.com facebook

Mercoledì prossimo, 10 dicembre, ricorre la VIII Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica organizzata Fondazione Inarcassa in collaborazione con il #CNAPPC e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Segui la diretta tinyurl.com/GNPS2025-Diret… x.com