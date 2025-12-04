Macerata operaio 34enne in manette | deve scontare 3 anni e 7 mesi per rapine truffe e maltrattamenti

Arrestato a Macerata un operaio toscano di 34 anni per rapina, truffa e altri reati: dovrà scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

