Macerata operaio 34enne in manette | deve scontare 3 anni e 7 mesi per rapine truffe e maltrattamenti

Arrestato a Macerata un operaio toscano di 34 anni per rapina, truffa e altri reati: dovrà scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Macerata, operaio 34enne in manette: deve scontare 3 anni e 7 mesi per rapine, truffe e maltrattamenti

Argomenti simili trattati di recente

MACERATA - L'assessore Andrea Marchiori: «Manutenzione necessaria, da svolgere con attenzione. La sinistra faccia autocritica, edificio non realizzato dalla nostra amministrazione» - facebook.com Vai su Facebook

Macerata, operaio 34enne in manette: deve scontare 3 anni e 7 mesi per rapine, truffe e maltrattamenti - Arrestato a Macerata un operaio toscano di 34 anni per rapina, truffa e altri reati: dovrà scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione. Riporta virgilio.it