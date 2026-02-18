At&t espande la causa contro t-mobile per pubblicità ingannevole

AT&T ha presentato un'ulteriore azione legale contro T-Mobile, accusandola di pubblicità ingannevole. La causa si concentra sulle promesse di risparmi e sui tempi di passaggio al nuovo operatore, che secondo AT&T sarebbero state smentite dai fatti. L'azienda sostiene che T-Mobile abbia diffuso pubblicità fuorviante, creando false aspettative tra i clienti. L’azione segnala anche controversie sui dati dei clienti coinvolti nelle campagne pubblicitarie. La disputa si aggiunge a una serie di battaglie legali tra i due giganti delle telecomunicazioni.

l'aggiornamento della causa tra at&t e t-mobile mette in luce nuove accuse di pubblicità ingannevole, proponendo una chiave di lettura sui risparmi promessi, sul tempo di switch e sui contenziosi relativi ai dati dei clienti. l'analisi sintetizza i punti principali emersi dai documenti giudiziari e dalle comunicazioni ufficiali disponibili, aggiornate al 18 febbraio 2026. at&t aggiorna la causa contro t-mobile con nuove accuse. nel contesto, t-mobile avrebbe lanciato la campagna Switching Made Easy nella cornice della Formula 1 di las vegas, con tre aree designate per convincere i clienti a migrare e offrire esperienze esclusive legate a Club Magenta.