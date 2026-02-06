Verizon cita in giudizio t-mobile per pubblicità ingannevole

Verizon ha portato T-Mobile in tribunale per pubblicità ingannevole. L’azienda ha accusato il concorrente di aver fatto promesse di risparmio e benefici che, secondo Verizon, non sarebbero stati mantenuti. La disputa nasce da un confronto pubblico tra i due operatori, che si sono scambiati accuse e contestazioni sui messaggi pubblicitari. La causa si concentra sui messaggi che T-Mobile ha diffuso, ritenuti troppo fuorvianti. La vicenda rischia di aprire un nuovo capitolo nella guerra tra le compagnie di telefonia mobile.

un confronto pubblico tra operatori mobili ha posto al centro questioni di pubblicità ingannevole riguardanti promesse di risparmio e benefici offerti dal piano un-carrier. l’ente di controllo pubblicitario statunitense ha analizzato le contestazioni presentate da at&t e verizon contro t-mobile, evidenziando in parte conformità e divergenze tra le affermazioni pubblicitarie e i criteri di verifica. parallelamente, è emersa una decisione legale: verizon ha avviato un’azione giudiziaria mirata a ottenere una risoluzione giuridica del contenzioso. le parti hanno fornito posizioni divergenti sulle stime di risparmio annuo e sui criteri di comparazione tra i piani. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

